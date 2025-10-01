الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث

كوبنهاغن، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اجتماعا مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني في كوبنهاغن في الثاني من أكتوبر اليوم وذلك على هامش اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية.

وشهد الاجتماع الاشارة الى تطور العلاقات بين أذربيجان وإيطاليا على مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع التنويه في هذا السياق الى الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها الرئيس الإيطالي وكذلك تدشين وحدات تعليمية جديدة للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو.

كما تناول الجانبان خلال المحادثة تعاون أذربيجان وإيطاليا الناجح في مجال الطاقة مع التشديد على مساهمة اذربيجان في أمن طاقة إيطاليا فيما جرى التعبير عن الارتياح من تطور التعاون الثنائي في مجالات الاستثمارات والثقافة والانسانية وغيرها.