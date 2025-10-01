الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث

كوبنهاغن، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اجتماعا مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في كوبنهاغن في الثاني من أكتوبر اليوم وذلك على هامش اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية.

ونقل الرئيس الاوكراني تهانيه الى الرئيس الاذربيجاني بمناسبة النتائج المحرزة في واشنطن بشأن أجندة السلام بين ارمينيا واذربيجان.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التهاني قائلا ان الخطوات المتخذة نحو دفع أجندة السلام لها أهمية تاريخية فيما أكد الرئيس علييف على مواصلة أذربيجان مساعيها الرامية الى ضمان السلام المستدام في المنطقة.

وشهد الاجتماع الاشارة الى دعم اذربيجان الانساني الى أوكرانيا ولا سيما اهتمامها واعتنائها بالأطفال الاوكرانيين بينما رفع الجانب الاوكراني جزيل شكره على ذلك.

كما جرى خلال المحادثة تبادل وجهات نظر حول مسائل التعاون الثنائي في مجال الطاقة.