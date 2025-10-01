الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث

كوبنهاغن، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اجتماعا مع رئيس فرنسا امانويل ماكرون في كوبنهاغن في الثاني من أكتوبر اليوم وذلك على هامش اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية.

وهنأ الرئيس الفرنسي رئيس الدولة بمناسبة النتائج الخاصة بتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وأجندة السلام بينهما.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التهاني مشددا على كسب النتائج المحرزة في واشنطن بشهادة الرئيس الامريكي بشأن اذربيجان وارمينيا من اجل دفع أجندة السلام الاقليمية فيما اشار الى تنفيذ التفاعل في الجوانب المختلفة في الوقت الحاضر بشأن دفع أجندة السلام.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات نظر حول الوضع الراهن للعلاقات بين اذربيجان وفرنسا وآفاقها.