الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث

كوبنهاغن، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اجتماعا مع رئيس مجلس وزراء هولندا هندريكوس فيلهيلموس ماريا شوف في كوبنهاغن في الثاني من أكتوبر اليوم وذلك على هامش اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية.

ونقل رئيس الوزراء الهولندي تهانيه بمناسبة النتائج المحرزة في واشنطن بشأن دفع أجندة السلام بين أرمينيا وأذربيجان مشددا على أن هذا له اهمية كبيرة.

وتناول الرئيس علييف بدوره أهمية إعلان واشنطن بين أرمينيا واذربيجان وكذلك وثيقة تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان الموقع عليهما بشهادة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مشيرا الى احلال السلام بالفعل بين البلدين.

وشهد الاجتماع التأكيد على نشاط شركات هولندية في أذربيجان نشاطا ناجحا مع الاشارة الى شمول ذلك النشاط مجالات الملاحة البحرية وبناء الموانئ وصناعة الطاقة الكهربائية والزراعة والتخطيط العمراني وغيرها.

كما تطرق الطرفان خلال المحادثة الى مسائل التعاون الثنائي لدى المحافل والمنظمات الدولية.

ونقل رئيس الوزراء الهولندي تهانيه بمناسبة نجاح اذربيجان في استضافة فعاليات مؤتمر الكوب29 في البلد مشيرا الى احراز النتائج الجادة الخاصة بأجندة المناخ الدولية ضمن تلك الفعاليات.