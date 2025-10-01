افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

أقيم حفل الافتتاح الرسمي لمتحف فن المنمنمات الأذربيجاني الجديد في داخل مدينة باكو القديمة "إيتشاري شهر" بالعاصمة الأذربيجانية ويقع المتحف في مسجد الملا أحمد وهو معلم يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر.

وسبق حفل الافتتاح عرض لفيلم وثائقي بعنوان "عالم بلا ظل" في المكتب الإقليمي للإيسيسكو وهو من تأليف الفنانتين جميلة قاسموفا وآفاق إمامزادة.

وجاء في بيان إدارة محمية إيتشاري شهر التاريخية والمعمارية الحكومية أن ممثلي العلوم والفنون الذين حضروا المراسم أشاروا إلى "الدور المهم" الذي سيلعبه المتحف في نقل فن المنمنمات الأذربيجاني إلى الأجيال القادمة.

وأتيحت لزوار المتحف الأوائل فرصة الاطلاع على نماذج غنية من فن المنمنمات خلال جولتهم.