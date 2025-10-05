وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس حكماء الدول التركية في غابالا

غابالا، 6 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من أكتوبر اليوم بمدينة غابالا الاذربيجانية رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.

وشهد الاجتماع استذكار اجتماعات الرئيس الأذريجاني مع بن علي يلدريم وكذلك زياراته أذربيجان.

وعبر الضيف عن شكره للرئيس إلهام علييف على دعمه لنشاط منظمة الدول التركية مشددا على مواصلة مجلس حكماء المنظمة مساهمته في عملية تطوير التعاون بين الدول التركية.

وجرى التطرق الى أهمية اجتماع القمة الـ12 لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية مع التعبير عن الثقة في تنظيم هذه القمة هي الاخرى بالمستوى العالي مثل سائر الفعاليات الدولية المنظمة في البلد.

وتم التنويه خلال المحادثة الى مزيد من توسع علاقات الأخوّة والتحالف الاستراتيجي في جميع المجالات بين أذربيجان وتركيا.

