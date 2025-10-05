الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية في غابالا

غابالا، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 6 أكتوبر الأمين العام لمنظمة الدول التركية كوبانيتشبيك أومورالييف في مدينة غابالا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الاجتماع شهد استذكار اجتماعات الرئيس علييف مع الضيف.

وقدّم الأمين العام التهاني للرئيس إلهام علييف بمناسبة النتائج التي تم التوصل إليها في واشنطن بشهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وتقدم رئيس الدولة بالشكر على التهاني.

وأعرب كوبانيتشبيك أومورالييف عن شكره للرئيس إلهام علييف على الدعم الذي تقدمه أذربيجان لتعزيز مكانة منظمة الدول التركية الدولية وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء والمراقبة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية التي تعقد في غابالا مخصصة لموضوع "السلام والأمن الاقليميان" وتجري مناقشة المسائل المهمة المطروحة على جدول أعمال المنظمة في اجتماع القمة.

وعبّر رئيس الدولة عن ثقته في أن هذه القمة ستساهم في تعزيز الصداقة والتضامن والشراكة في العالم التركي.

وتم خلال المحادثة تبادل الآراء حول آفاق التعاون بين أذربيجان والمنظمة.