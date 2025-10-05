الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء هنغاريا في غابالا - محدث

غابالا، 6 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من أكتوبر اليوم بمدينة غابالا الاذربيجانية رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان.

وتطرق رئيس الوزراء الهنغاري الى أهمية زياراته السابقة أذربيجان وكذلك مشاركته في اجتماع القمة غير الرسمية المنعقد في مدينة شوشا لرؤساء بلدان منظمة الدول التركية.

وجرى استذكار اجتماع القمة الغير رسمية لرؤساء بلدان منظمة الدول التركية المنعقد في بودابست شهر مايو العام الحاري.

وتمت الاشادة بالوضع الراهن للعلاقات بين أذربيجان وهنغاريا فيما جرى التطرق في هذا السياق الى مسائل التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والزراعة والسياحة وغيرها مع التشديد على مشاركة شركات هنغارية في بناء قرية سلطانلي التابعة لولاية جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.