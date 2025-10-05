الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شمال قبرص التركية في غابالا

غابالا، 6 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس من أكتوبر اليوم بمدينة غابالا الأذربيجانية رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار.

واستذكر أرسين تتار اجتماعاته مع الرئيس إلهام علييف في أذربيجان وضمن الفعاليات الدولية وكذلك مشاركته في اجتماع القمة غير الرسمية لرؤساء بلدان منظمة الدول التركية المنعقد في مدينة شوشا فيما رفع شكره للرئيس علييف على الدعم المقدم لشمال قبرص التركية.

وقال الرئيس إلهام علييف إن دعم أذربيجان لجمهورية شمال قبرص التركية ستتواصل.

ونقل الضيف تهانيه بمناسبة النتائج المحرزة بشهادة الرئيس الأمريكي في واشنطن في دفع أجندة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وتقدم الرئيس علييف بالشكر على التهاني.

وجرى اللفت خلال المحادثة الى أهمية مشاركة شمال قبرص التركية بصفتها مراقبا لدى منظمة الدول التركية.

وتم التشديد على دور اجتماع القمة المنعقد في غابالا في مزيد من توسيع الشراكة بين البلدان ضمن منظمة الدول التركية.

كما تناول الجانبان مسائل التعاون في عدد من المجالات.