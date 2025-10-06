الرئيس الاذربيجاني يستقبل رئيس مجلس الشعب التركماني في مدينة غابالا

غابالا، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 7 أكتوبر اليوم رئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف في مدينة غابالا.

أفادت وكالة أذرتاج أن قربان قولي بردي محمدوف نقل تحيات رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف إلى رئيس أذربيجان.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه لهذه التحيات وطلب نقل تحياته إلى رئيس دولة تركمانستان.

خلال اللقاء تم الإشارة بسرور إلى اجتماعات رئيس أذربيجان مع رئيس مجلس الشعب التركماني وكذلك زيارته لبلدنا في يوليو من هذا العام.

تم التطرق إلى أهمية القمة الثانية عشر لمجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية التي ستعقد في مدينة غابالا وأُبرز دور هذه القمة في تعميق التعاون بين الدول التركية وتطوير العلاقات بين الشعوب.

وقد قُدرت على نحو عالٍ مستوى العلاقات بين أذربيجان وتركمانستان القائمة على مبادئ الأخوة الجوار الحسن والتعاون وتم التأكيد على أن شعوبنا تجمعها تقاليد أخوية عميقة.

وأُبرز تطور علاقاتنا السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة والبرلمانية والإنسانية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات بنجاح، كما تم الإشارة إلى التعاون المثمر بين البلدين في المنظمات الدولية.

وتبادل رئيس أذربيجان ورئيس مجلس الشعب التركماني الآراء حول آفاق التعاون المستقبلي.