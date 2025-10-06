الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السابع من أكتوبر تشرين الأول اليوم هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة الرئيس الأذربيجاني أن الرئيس علييف هنأ الرئيس الروسي بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

ورفع الرئيس بوتين الشكر على التهنئة.

وجرى خلال المكالمة الهاتفية تبادل وجهات نظر حول الوضع الراهن والآفاق للعلاقات الأذربريجانية الروسية.