لاعبات المبارزة الأذربيجانيات يتأهلن لنهائيات ألعاب رابطة الدول المستقلة

كنجة، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

فاز فريق أذربيجان الرئيسي للسيدات في مبارزة السيف العربي على فريق أوزبكستان في نصف نهائي الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة بنتيجة 45:37.

أفادت وكالة أذرتاج ان الفريق الرئيسي سيواجه الفريق الروسي في النهائي.

وحصل فريق أذربيجان الثاني للسيدات في مبارزة السيف العربي على الميدالية البرونزية بعد خسارته أمام الفريق الروسي بنتيجة 18:45.