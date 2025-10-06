وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أقاليم

لاعبات المبارزة الأذربيجانيات يتأهلن لنهائيات ألعاب رابطة الدول المستقلة

كنجة، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

فاز فريق أذربيجان الرئيسي للسيدات في مبارزة السيف العربي على فريق أوزبكستان في نصف نهائي الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة بنتيجة 45:37.

أفادت وكالة أذرتاج ان الفريق الرئيسي سيواجه الفريق الروسي في النهائي.

وحصل فريق أذربيجان الثاني للسيدات في مبارزة السيف العربي على الميدالية البرونزية بعد خسارته أمام الفريق الروسي بنتيجة 18:45.

وكالة السياحة الحكومية تروج لقرية صيم في أستارا ضمن مشروع "القرية السياحية"
  • ٠٦.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٤٥]

جولة ثقافية تاريخية لضيوف ألعاب رابطة الدول المستقلة: زيارة شوشا "جوهرة قراباغ"
  • ٠٥.١٠.٢٠٢٥ [٢٣:٠١]

مهرجان شواء شاماخي يقدم عرض المطبخ الأذربيجاني الوطني: طهاة من 30 بلدا يعدون أطباقاً محلية
  • ٠٥.١٠.٢٠٢٥ [٢١:٤٥]

الاحتفال بيوم مدينة جبرائيل: العام الخامس للتحرير والزخم الكبير لإعادة الإعمار
  • ٠٤.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٤٦]

المصارع الأذربيجاني يحصد ذهبية مصارعة الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة
  • ٠٤.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٣٠]

إمداد قرية أواران في قوصار بالغاز الطبيعي لأول مرة
  • ٠٤.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٣٧]

مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٤٤]

مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٢٦]

حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٢٦]

وكالتا مكافحة المنشطات الأذربيجانية والتونسية تبحثان التعاون في مجالي التعليم والعلوم

  • [20:43]

لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي تبحث الجوانب الاجتماعية للذكاء الاصطناعي مع التركيز على المناطق النائية - محدث

  • [20:20]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • [20:12]

رئيس تركيا في قمة الدول التركية: تركيا تساهم بصدق في إرساء السلام بجنوب القوقاز ومستعدة للتعاون الدفاعي

  • [20:00]

اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان

  • [19:45]

أذربيجان و"سيمنس إنرجي" توقعان تعاوناً بشأن كابل البحر الأسود لنقل الطاقة الخضراء

  • [19:16]

رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان

  • [19:11]

قمة منظمة الدول التركية: تركمانستان تضع حجر الأساس لمسجد يتسع لـ 500 مصلٍ في فضولي المحررة من الاحتلال الارميني

  • [19:10]

مأدبة غداء على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع القمة الـ12 لمنظمة الدول التركية في غابالا

  • [19:01]

وزير خارجية كازاخستان: الدور المتنامي لمنظمة الدول التركية منصة حاسمة في ظل الوضع الجيوسياسي

  • [19:00]

رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان

  • [18:51]

وزير الخارجية: أذربيجان تقترح استضافة تدريب عسكري مشترك لمنظمة الدول التركية عام 2026

  • [18:45]

رئيس وزراء هنغاريا في قمة الدول التركية: العالم التركي يتميز باحترام قيم الأسرة والاستقرار

  • [18:33]

رئيس أوزبكستان في قمة الدول التركية: إعلان السلام مع أرمينيا دليل على قيادة علييف

  • [18:20]

رئيس كازاخستان في قمة الدول التركية: إعلان السلام الأذربيجاني الأرميني خطوة مهمة

  • [16:54]

 الاجتماع الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية يعقد في غابالا - محدث
الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في القمة

  • [16:41]

مناقشة أحداث تبيليسي في وزارة خارجية جورجيا وسط مقاطعة سفارة ألمانيا للاجتماع

  • [16:33]

لاعبات المبارزة الأذربيجانيات يتأهلن لنهائيات ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • [16:21]

الرئيس إلهام علييف: إحدى النتائج المهمة لقمة واشنطن افتتاح ممر زنكزور

  • [16:11]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي عشر

  • [16:00]

الرئيس إلهام علييف: نعمل حاليا على ممر الطاقة الخضراء بين آسيا الوسطى وأذربيجان وتركيا وأوروبا

  • [15:54]

الرئيس الاذربيجاني: جذورنا التاريخية والعرقية ولغاتنا المشتركة توحدنا كعائلة واحدة

  • [15:48]

الرئيس: أذربيجان مشارك نشط في ممرات النقل بين الشرق والغرب بين الشمال والجنوب

  • [15:46]

الرئيس: أذربيجان نفذت العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة مع البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية

  • [15:44]

الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي

  • [14:46]

وزير الخارجية: الأخوّة والثقة المتبادلتان بين بلدان منظمة الدول التركية تشكل أساسا قويا للتطلّع إلى المستقبل بأمل

  • [14:21]

الرئيس: توقيع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيحوّل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام

  • [14:14]

الرئيس الأذربيجاني يسرد العوامل التي تجعل منظمة الدول التركية فاعلا مهما على الساحة العالمية

  • [14:13]

الرئيس إلهام علييف يقترح إجراء مناورات عسكرية مشتركة للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في أذربيجان

  • [14:12]

الرئيس إلهام علييف: من المهم للغاية أن تعمل الدول التركية كمركز قوة موحد

  • [14:09]

بحث الوضع الراهن لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان

  • [13:54]

الرئيس إلهام علييف: منظمة الدول التركية تتشكل اليوم كمركز جيوسياسي مهم

  • [13:50]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع القمة الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية في غابالا

  • [13:19]

وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يلتقيان في غابالا

  • [13:14]

الاجتماع الـ66 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية في جمعية برلمانات منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يعقد في ألبانيا

  • [12:55]

رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان

  • [12:45]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 4 رياضات تُنظَّم اليوم

  • [12:37]

الرئيس الاذربيجاني يستقبل رئيس مجلس الشعب التركماني في مدينة غابالا

  • [12:35]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [11:15]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 70 دولارا

  • [11:09]

أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع

  • [11:00]

رئيس مجلس الشعب التركمانستاني يصل الى أذربيجان

  • [10:57]

وزير الخارجية الأذربيجاني: مسار ترامب لأجل السلام والازدهار خطوة مهمة من حيث تنويع الروابط في منطقتنا

  • [09:53]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 06.10.2025 [20:56]

وكالة السياحة الحكومية تروج لقرية صيم في أستارا ضمن مشروع "القرية السياحية"

  • 06.10.2025 [20:45]

وزير خارجية تركيا: تعزيز منظمة الدول التركية يجعل العالم التركي أكثر مرونة أمام الأزمات العالمية

  • 06.10.2025 [20:44]

قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية

  • 06.10.2025 [19:45]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء هنغاريا في غابالا - محدث

  • 06.10.2025 [18:39]

رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [17:47]

رئيس كازاخستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [17:32]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شمال قبرص التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [17:26]

زاكورة: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للسينما بحضور كازخستان كضيف شرف

  • 06.10.2025 [16:36]

وزير الدفاع الاذربيجاني يبحث مع سفير بريطانيا العظمى مسائل تطوير التعاون العسكري

  • 06.10.2025 [16:35]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعرض قيم أذربيجان في مؤتمر كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة

  • 06.10.2025 [16:16]

رئيس قيرغيزستان يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [15:59]

نتائج الجولة السابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 06.10.2025 [15:30]

معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب يستمر بعدة فعاليات

  • 06.10.2025 [14:47]

تنظيم "سباق النصر" الخامس في باكو

  • 06.10.2025 [14:43]

لاعبو التجديف الأذربيجانيون يحصلون على أربع ميداليات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 06.10.2025 [14:39]

ألعاب رابطة الدول المستقلة : المنتخب الأذربيجاني للكرة الطائرة للفتيات يحرز الميدالية البرونزية

  • 06.10.2025 [14:38]

رئيس وزراء هنغاريا يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [13:43]

رئيس شمال قبرص التركية يصل الى أذربيجان

  • 06.10.2025 [13:40]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العاشر

  • 06.10.2025 [13:37]

الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [12:15]

الهند تدرس شراء 5 أنظمة إضافية من S-400 من روسيا

  • 06.10.2025 [12:02]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس حكماء الدول التركية في غابالا

  • 06.10.2025 [11:55]

وفد حماس يصل إلى مصر وتفاؤل قبيل بدء التفاوض

  • 06.10.2025 [11:40]

ترامب: المفاوضات لوقف الحرب في غزة كانت ناجحة للغاية

  • 06.10.2025 [11:34]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة: مسابقات في 8 رياضات تُنظَّم اليوم

  • 06.10.2025 [11:08]

سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى له

  • 06.10.2025 [11:07]

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان

  • 06.10.2025 [11:06]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 06.10.2025 [10:39]

الملاكمون الأذربيجانيون يختتمون المنافسات بـ 24 ميدالية منها 5 ذهبيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 06.10.2025 [10:35]

جولة ثقافية تاريخية لضيوف ألعاب رابطة الدول المستقلة: زيارة شوشا "جوهرة قراباغ"

  • 05.10.2025 [23:01]

جورجيا: جهاز أمن الدولة يعلن إحباط خطة انقلاب وتخريب في تبيليسي

  • 05.10.2025 [22:30]

منتخب الملاكمة الأذربيجاني يحصد ذهبية خامسة على التوالي في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [22:04]

مهرجان شواء شاماخي يقدم عرض المطبخ الأذربيجاني الوطني: طهاة من 30 بلدا يعدون أطباقاً محلية

  • 05.10.2025 [21:45]

تجسيد روح النصر في معرض باكو للكتاب الحادي عشر: نفحات "قراباغ" في جناح أذرتاج – فيديو

  • 05.10.2025 [21:22]

منتخب أذربيجان يحصد ذهبية منافسات الفرق المختلطة للجودو في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [21:05]

رئيس وزراء جورجيا: فشل المحاولة "الخامسة لمايدان" في أربع سنوات

  • 05.10.2025 [20:51]

منتخب الملاكمة الأذربيجاني يحصد ذهبية رابعة على التوالي في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [18:33]

لاعبة الريشة الطائرة الأذربيجانية تفوز بفضية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [18:12]

وزير الثقافة يزور جناح أذرتاج لدى معرض باكو الدولي الـ11 للكتاب

  • 05.10.2025 [18:06]

أذربيجان تحصد ذهبية ثالثة في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [17:52]

رئيس وزراء جورجيا يتهم سفير الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتجاجات

  • 05.10.2025 [17:28]

الملاكم الأذربيجاني الآخر يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:41]

أذربيجان تحصد 21 ميدالية في منافسات الجودو الفردية وتحتل المركز الثاني في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:32]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يبحث مع رئيس جمعية منتدى الأديان لمجموعة العشرين الحوار والإصلاحات الهيكلية

  • 05.10.2025 [16:26]

الملاكم الأذربيجاني يحصد ذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 05.10.2025 [16:09]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع

  • 05.10.2025 [14:00]

جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي

  • 04.10.2025 [22:56]

لجنة الانتخابات الجورجية تعلن مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية

  • 04.10.2025 [22:33]

مهرجان الشواء الدولي في ميساري الشاماخية: تبادل ثقافي ومنافسات طهي

  • 04.10.2025 [22:28]

رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة

  • 04.10.2025 [22:19]

انتصار الكاراتيه في ألعاب رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تختتم المنافسات بـ 16 ميدالية

  • 04.10.2025 [22:10]

ملاكمات أذربيجان يحصدن ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [21:36]

مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب يزور باكو ويؤكد تطور العلاقات الثقافية مع أذربيجان

  • 04.10.2025 [21:30]

المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية

  • 04.10.2025 [21:25]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي قيادة كنيسة يسوع المسيح في يوتا ويثمن جهود السلام الأمريكية

  • 04.10.2025 [20:04]

الاحتفال بيوم مدينة جبرائيل: العام الخامس للتحرير والزخم الكبير لإعادة الإعمار

  • 04.10.2025 [18:46]