الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد البرلمان الكرواتي

باكو، 8 أكتوبر، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 8 أكتوبر وفد البرلمان الكرواتي برئاسة رئيس البرلمان الكرواتي غوردان ياندروكوفيتش.

قال رئيس البرلمان الكرواتي ان هذه هي الزيارة الأولى له أذربيجان وأعرب عن إعجابه بجمال العاصمة باكو الذي ترك فيه انطباعا عميقا.

كما هنأ غوردان ياندروكوفيتش الرئيس إلهام علييف على أعماله وخدماته التي قدمها من أجل دولة وشعب أذربيجان. كما قدم تهنئته بمناسبة النتائج المحققة في واشنطن بشأن التقدم في جدول أعمال السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأشار غوردان ياندروكوفيتش إلى أن العلاقات بين أذربيجان وكرواتيا في مستوى جيد وأكد وجود إمكانيات لتوسيع العلاقات البرلمانية. وأشار إلى أن مجموعتي الصداقة البرلمانيتين تعملان في كلا البلدين وشدد على أهمية التعاون بين اللجان البرلمانية المختلفة.

وتقدم الرئيس إلهام علييف بالشكر على التهاني مؤكدا أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين أذربيجان وأرمينيا تحمل أهمية تاريخية.

وأعرب الرئيس علييف عن رضاه عن تطور العلاقات بين أذربيجان وكرواتيا.

وتم التأكيد على دعم كرواتيا المستمر لتطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي والناتو.

وتمت مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار المؤسسات البرلمانية الدولية.