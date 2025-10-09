الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - محدث

دوشنبه، 10 أكتوبر، أذرتاج

عقد اجتماع لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

وألقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كلمة في الاجتماع.

كلمة الرئيس إلهام علييف:

- إمام علي شريفوفيتش المحترم،

أيها الزملاء المحترمون،

أود أولاً أن أعرب عن شكري للسيد الرئيس الطاجيكستاني إمام علي شريفوفيتش رحمون المحترم، على حسن الضيافة والتنظيم الرفيع المستوى لفعاليتنا.

وأود أن أهنئ الشعب الطاجيكي الشقيق على النجاحات والإنجازات التي تحققت تحت قيادة السيد الرئيس.

وفي كل مرة أزور فيها دوشنبه أرى كيف تتطور عاصمة البلد بسرعة وكيف تُبنى المباني الجديدة وكل هذا يسعدنا كثيراً كأصدقاء وأهنئكم على نجاحاتكم في مجال التخطيط الحضري ويسرني أن دوشنبه تزداد جمالاً عاماً بعد عام.

وأود كذلك أن أشير اليوم إلى التطور المستمر للعلاقات الثنائية بين طاجيكستان وأذربيجان وتقوم هذه العلاقات على الأخوة والصداقة والدعم المتبادل وتمتلك إمكانات كبيرة للتنمية.

وفي اجتماع اليوم أود أن أتطرق إلى مسائل تعزيز التعاون في المجال الإنساني وأشكر رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة على دعمهم لترشيح مدينة لاتشين الواقعة في منطقة زنكزور الشرقية الأذربيجانية كعاصمة ثقافية لرابطة الدول المستقلة لهذا العام وفي يونيو من هذا العام، أُقيم حفل افتتاح "عام العاصمة الثقافية لرابطة الدول المستقلة" في لاتشين وتم تقديم معلومات عن تاريخ وتراث هذه الأرض الأذربيجانية القديمة وشهد ضيوف الفعاليات بشكل واضح النهضة السريعة لمدينة لاتشين بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني الذي دام 30 عاماً وقد تحولت المدينة التي دُمرت بالكامل إلى واحدة من أجمل المدن وأكثرها راحة للعيش في غضون سنوات قليلة.

وإن الحدث المهم الآخر في حياة الرابطة هو الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي أُقيمت في الفترة من 28 سبتمبر إلى 8 أكتوبر في مدينة كنجة القديمة موطن الشاعر والمفكر الأذربيجاني العظيم نظامي الكنجوي من القرن الثاني عشر وإضافة إلى كنجة استضافت ست مدن أذربيجانية أخرى وهي غابالا وجويجول ويفلاخ ومنكجوير وخانكندي وشاكي أكثر من 1600 رياضي من 13 بلدا، سواء كانت أعضاء في رابطة الدول المستقلة أو بلدان ضيفة وإن ثل هذه الفعاليات تعزز الصداقة والتعاون داخل فضاء رابطة الدول المستقلة وخارجه وتساعد في تقوية العلاقات القائمة على المساواة والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وشكراً لكم على انتباهكم.

الرئيس إمام علي رحمن: شكراً لك، إلهام حيدر أوغلو.