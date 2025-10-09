الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع موسع لمجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - محدث

دوشنبه، 10 أكتوبر، أذرتاج

عقد اجتماع بحضور الوفود لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

وشارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الاجتماع.

وألقى الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن والرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف والأمين العام لمنظمة رابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيدوف ورئيس لجنة الرابطة لشؤون حقوق الإنسان أمينة المظالم الروسية تاتيانا موسكالكوفا كلمات في الاجتماع الموسع.

ثم جرى حفل توقيع وثيقة ختامية.

كما تم تكريم الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن بميدالية "لخدمات تطوير التعاون الإنساني".