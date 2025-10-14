أذربيجان تستضيف مؤتمراً دولياً للسياحة الصحية في باكو: التركيز على معايير الجودة والتعاون الدولي

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

انطلق في باكو 15 أكتوبر اليوم المؤتمر الدولي بعنوان "مؤتمر السياحة الصحية 2025: الاتجاهات المستقبلية للرفاهية والسياحة العلاجية" بتنظيم وكالة أذربيجان للسياحة.

ويشارك في المؤتمر 250 ممثلاً وبينهم خبراء من مختلف البلدان الرائدة في المجال مثل تركيا وهنغاريا وتايلاند وبريطانيا والصين وألمانيا ويتناول المؤتمر الذي يستمر يومين آفاق تطوير سياحة الرفاهية والسياحة العلاجية إضافة إلى فرص التعاون الدولي.

كما يقام بالتوازي مع المناقشات معرض يضم نحو 40 منشأة صحية محلية تشمل المنتجعات والمراكز الصحية والتأهيلية ومراكز السبا والمستشفيات والعيادات إلى جانب شركات شريكة دولية تعرض منتجاتها وخدماتها. ومن المقرر عقد اجتماعات بصيغة معاملات الشراكات بين المشاركين لمناقشة فرص التعاون المشترك.

وتركز الجلسات النقاشية الرئيسية على بناء نموذج سياحة رفاهية تنافسي في أذربيجان ودمج الخبرات الدولية إلى جانب بحث "المعايير الدولية والاعتماد والشراكات الاستراتيجية" لضمان التطور المستقبلي لقطاع السياحة العلاجية في البلد.

يُذكر أن المؤتمر الأول للسياحة الصحية عُقد في مدينة شوشا في أكتوبر 2024.