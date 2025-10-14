الرئيس إلهام علييف يستقبل الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الوفد المرافق لها - محدث

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الخامس عشر من أكتوبر اليوم الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزيرة الخارجية الفنلندية أيلينا والتونين مع الوفد المرافق لها.

ورفعت الوزيرة والتونين الشكر على الاستقبال فيما نقلت تحيات الرئيس الفنلندي ألكساندر ستوب الى الرئيس علييف.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو الى ألكساندر ستوب أيضا.

وشهد الاجتماع استذكار لقاءات رئيسي أذربيجان وفنلندا وكذلك مشاركة فنلندا بالمستوى العالي في فعاليات مؤتمر الكوب29 المنظمة في باكو.

وتقدمت الوزيرة والتونين بالتهنئة بمناسبة الإنجازات المحرزة بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن مشيرة الى أهمية ذلك من حيث استعادة السلام والاستقرار وكذلك التعاون الإقليمي في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأبلغت الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن فعاليات عملية مينسك التابعة للمنظمة والهياكل ذات الصلة بها تكون قد ألغيت تماما حتى غرة ديسمبر عام 2025م بطلب أذربيجان وأرمينيا.

وأكد الرئيس علييف ان الاتفاقات المحرزة بين أذربيجان وأرمينيا بشهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن مهدت ظروفا مواتية لدفع أجندة السلام.

كما تطرق الرئيس علييف الى أهمية مشروع مسار طريق ترامب للسلام والازدهار تريبب الذي تعهدت بتنفيذها أرمينيا في واشنطن من حيث التعاون الإقليمي قائلا إن المشروع من شأنه ان يعود بالنفع الى جميع المنطقة.

ونوقشت خلال المحادثة مسائل التعاون بين أذربيجان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع تبادل وجهات نظر حول آفاق العلاقات الثنائية بين أذربيجان وفنلندا.