وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار رسمية

الرئيس إلهام علييف يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس عشر من أكتوبر اليوم المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلاوديا روسباخ.

وشهد التباحث التطرق الى أهمية مشاركة الضيف في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الوطني الأذربيجاني للتخطيط العمراني المنعقد في مدينة خانكندي.

وقالت روسباخ إن المنتدى نظم بالمستوى العالي مؤكدة ان المنتدى شهد مناقشات ملحة بشأن مسائل التخطيط العمراني.

وجرت الاشارة بالامتنان الى تنظيم بضعة منتديات وطنية للتخطيط العمراني في أذربيجان بالشراكة مع البرنامج الأممي للمستوطنات البشرية.

وتناول الجانبان أعمال اعادة البناء والإعمار واسعة النطاق التي تنفذها أذربيجان في منطقتيها قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين مع الاشارة الى تطبيق نموذج حديث عصري في بناء المدن والقرى في أراضي البلد المحررة من الاحتلال الارميني.

ورفعت الضيفة الشكر على مساهمات أذربيجان المالية المتطوعة لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ودعم البلد لفعالياتها فيما شددت على تنظيم مؤتمر الكوب29 في البلد بالمستوى العالي مع التأكيد على دمج فعاليات التخطيط الحضري مع أجندة المناخ في ذلك المؤتمر وتقدم أذربيجان بمبادرات خاصة.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول استعدادات لتنظيم الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة مع التعبير عن الثقة في تنظيم هذا المنتدى بالمستوى العالي كسائر الفعاليات الدولية المهيبة المنظمة في البلد.

وناقش الطرفان آفاق التعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية أيضا.

