الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة هولندا الجديدة

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

استلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس عشر من أكتوبر اليوم أوراق اعتماد سفيرة مملكة هولندا في باكو ماريان دي يونغ.

وبعد حفل التسليم والاستلام اجتمع رئيس الدولة مع السفيرة الهولندية.

وقال الرئيس علييف إن ثمة آفاق حسنة للتعاون بين البلدين فيما ذكّر الرئيس الاذربيجاني اجتماعه مع رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف في كوبنهاغن مؤكدا بحث مختلف جوانب الشراكة الثنائية فيه وأبلغ توصلهما الى الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات. وقال الرئيس علييف إن مجموعة من شركات هولندية تعمل في الوقت الحاضر في قطاعات شتى في البلد معبرا عن ثقته في تزايد عددها في المستقبل.

ورفعت السفيرة الهولندية الشكر على الاستقبال ناقلة تحيات الملك الهولندي ويليم ألكساندر الى الرئيس الأذربيجاني.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو الى الملك الهولندي ورئيس الوزراء الهولندي أيضا.

وأبلغت السفيرة دي يونغ أن بلدها ينوي تعاونا قويا مع أذربيجان في المجالين السياسي والاقتصادي مشددة على ثقتها في عودة ذلك بالمنفعة المتبادلة.