الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

استلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس عشر من أكتوبر اليوم أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية في باكو حسام الدين رضا.

وبعد حفل التسليم والاستلام اجتمع رئيس الدولة مع السفير المصري.

ونقل الرئيس إلهام علييف في البداية تهانيه بمناسبة تنظيم قمة الشرق الاوسط للسلامفي شرم الشيخ فيما أشاد الرئيس علييف بدعوة أذربيجان للاشتراك في تلك القمة من طرف الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي واصفا هذا بنموذج للثقة والصداقة قائم بين البلدين.

واستذكر الرئيس علييف بامتنان زيارة عبد الفتاح السيسي اذربيجان وزيارته مصر متطرقا الى مسائل تخص بتنفيذ المواضيع المطروحة للنقاش خلالهما.

ونقل السفير تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الرئيس علييف.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو الى عبد الفتاح السيسي أيضا.

وجرى التطرق في الاجتماع كذلك الى أهمية اللجنة الحكومية المشتركة مع الاشارة الى عقد جلسة لها في المستقبل القريب. وتم التشديد على اعطاء تنفيذ الرحلات المباشرة بين باكو وشرم الشيخ وبين باكو والقاهرة تعاونَ الطرفين في مجال السياحة دفعة كبيرة.

كما نوقشت خلال التباحث آفاق التعاون في مجالي الثقافة والانسانية.