الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

استلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس عشر من أكتوبر اليوم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي الجديدة في باكو ماريانا كويوندزيتش.

وبعد حفل التسليم والاستلام اجتمع رئيس الدولة مع رئيسة البعثة الاوروبية.

واستذكر الرئيس علييف بامتنان اجتماعيه مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي أنطونيو كوشتا ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لياين في تيرانا وكوبنهاغن مشيرا الى المناقشات المفصلة خلالهما بشأن آفاق تطوير التعاون. واكد الرئيس علييف على سرعة اخيرة للعلاقات القائمة بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي متناولا زيارات 3 مفوضين للاتحاد الاوروبي اذربيجان خلال العام الواحد.

ونقلت ماريانا كويوندزيتش تهانيها بمناسبة الانجازات المحرزة بشأن دفع أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا بحضور الرئيس الامريكي دونالد ترامب في واشنطن فيما قالت ان اذربيجان تنتهج سياسة الدبلوماسية الاقليمية النشطة مؤكدة على ان زيارات الرئيس إلهام علييف واجتماعات القمة الدولية التي شارك فيها في الآونة الاخيرة دليل واضح على ذلك. ونوهت الى وجود فرص سانحة لمزيد من تطوير العلاقات بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي وتناولت التعاون الناجحة في مجالي الطاقة والنقل بينما ذكرت دعم الاتحاد الاوروبي دعما وثيقا لمشاريع بناء روابط النقل الاقليمي.

وأبلغت كويوندزيتش أن الاتحاد الاوروبي يواصل دعمه اذربيجان في مجال ازالة الألغام.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول آفاق العلاقات بين الطرفين.