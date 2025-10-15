الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا الجديدة

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

استلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس عشر من أكتوبر اليوم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا في باكو سوفي لاقوت.

وبعد حفل التسليم والاستلام اجتمع رئيس الدولة مع السفيرة الفرنسية.

وأعاد الرئيس إلهام علييف للذاكرة اجتماعه مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في كوبنهاغن قائلا ان المسائل التي كانت سببا لسوء التفاهم بين البلدين قد أصبحت في الماضي نتيجة لذلك الاجتماع. واكد الرئيس علييف على الشروع في فترة جديدة في الأجندة الثنائية متطرقا في هذا السياق الى اهمية استعادة اتصالات بين الناس ودوائر الاعمال وكذلك التعاون الثقافي والانساني وتطويرها.

كما افادت السفيرة بدورها بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين أذربيجان وفرنسا مبلغة أنها لن تدخر من جهد إلا وتبذلها في سبيل تطوير العلاقات.

وتناول الطرفان تطور العلاقات الاذربيجانية الفرنسية في مختلف المجالات ومن ضمنها التكنولوجيا العليا والدراسات الفضائية تطورا ناجحا فيما جرى التشديد على أهمية استعادة نشاط اللجنة الحكومية المشتركة مع الاشارة الى العلاقات بين المدن التوأمة ونوقشت مسائل تنظيم زيارات متبادلة لوفود الاعمال المتبادلة ومشاركة شركات فرنسية في مشاريع مختلفة.

وتمت الاشارة الى الشراكة الناجحة في مجال الطاقة بين البلدين مع التنويه في هذا السياق الى اهمية التعاون مع شركة توتال.

وجرى خلال التباحث تبادل وجهات نظر حول آفاق العلاقات الثنائية في كثير من المجالات مع التأكيد على وجوب مواصلة التعاون.