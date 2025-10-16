النائبة الاولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تشارك في حفل افتتاح مشروع ترميم سراديب "كوموديلا" بالفاتيكان

الفاتيكان، 16 أكتوبر، أذرتاج

شاركت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا في زيارة رسمية قامت بها الكرسي الرسولي (الفاتيكان) في حفل افتتاح مشروع ترميم سراديب "كوموديلا" بدعم من المؤسسة ويُعد هذا المشروع ثالث مبادرة ترميم ناجحة تنفذها المؤسسة بالتعاون مع اللجنة البابوية للآثار المقدسة في الفاتيكان خلال السنوات الأخيرة.

وقدم رئيس اللجنة البابوية للآثار المقدسة المونسينيور باسكوالي ياكوبوني شكره العميق لمهربان علييفا مشيراً إلى أن هذا التعاون الذي وصفه "بالمعقد ولكنه مُلهم" أسفر سابقاً عن ترميم سراديب القديسين مارشيلينو وبِيترو وكذلك سراديب القديس سيباستيان بدعم من المؤسسة.

ومن جانبه، أشار الكاردينال جانفرانكو رافاسي الرئيس السابق للجنة البابوية للآثار المقدسة إلى علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمعه بالنائبة الأولى للرئيس واصفاً هذا التعاون بأنه "صفحة جديدة" في سجل الشراكة بين الجانبين في افتتاح سراديب الموتى.

وأكدت مهربان علييفا في سياق زيارتها السادسة الفاتيكان خلال الـ 14 عاماً الماضية أن أذربيجان كانت على مر العصور مساحة تعايش لممثلي مختلف الأديان والثقافات في سلام واحترام متبادل وتسامح وانسجام وشددت على أن هذه المبادئ هي أساس السياسة الحكومية الأذربيجانية وأسلوب حياة لشعبها معربة عن ثقتها بأن الصداقة المتنامية بين البلدين هي "نموذج في عالم اليوم المعقد".

هذا وتكتسب سراديب "كوموديلا" التي تم اكتشافها في القرن الثامن عشر وتضم قطعاً أثرية من المسيحية المبكرة قيمة أثرية ودينية كبيرة ونجح دعم مؤسسة حيدر علييف في حماية هذا الجزء القيم من السراديب من خطر الانهيار والذي كان يهدده بناء المباني السكنية في خمسينيات القرن الماضي وتم في عملية الترميم استخدام أحدث التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة بما في ذلك تكنولوجيا النانو وتكنولوجيا الليزر لمعالجة الأسطح المطلية.

وفي الختام، أكدت النائبة الأولى للرئيس على استعداد مؤسسة حيدر علييف لمواصلة التعاون في المستقبل داعية الجميع إلى زيارة أذربيجان.