النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي رئيس أساقفة كاتدرائية القديس بولس خارج الأسوار وتؤكد استمرار التعاون في ترميم الآثار

الفاتيكان، 16 أكتوبر، أذرتاج

التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا على هامش زيارتها الرسمية الكرسي الرسولي (الفاتيكان) يوم 16 أكتوبر رئيس أساقفة كاتدرائية القديس بولس خارج الأسوار الكاردينال جيمس هارفي.

وأشارت النائبة الأولى للرئيس إلى أن هذه هي زيارتها السادسة الفاتيكان خلال الـ 14 عاماً الماضية مؤكدة أن العلاقات بين الدولتين تطورت على أساس متين من الاحترام المتبادل والصداقة. وسلطت مهربان علييفا الضوء على دعم مؤسسة حيدر علييف لترميم عدد من المشاريع الهامة على مر السنين مشددة على عزمها مواصلة هذا النشاط في المستقبل. وقالت إنها تعتبر هذا التعاون "مستمراً للغاية" مضيفة "بمجرد انتهاء بعض المشاريع نبدأ مشاريع جديدة".

وعبّر رئيس الأساقفة الكاردينال جيمس هارفي عن شكره لجمهورية أذربيجان ومؤسسة حيدر علييف نيابة عن الكرسي الرسولي على تنفيذ هذه المشاريع المهمة والجهود النبيلة المبذولة.

ونوّه الكاردينال بشكل خاص بمشاركة المؤسسة في ترميم أسقف كاتدرائية القديس بولس مشيراً إلى أن هذا العمل له أهمية استثنائية لضمان الأمن والسلامة في الكاتدرائية نظراً للعدد الكبير من الحجاج الذين يزورون روما. وأكد أن هذه "الأعمال النبيلة" تمثل فرصة جيدة للتعرف على أذربيجان بشكل أفضل.