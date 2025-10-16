النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تطلع على مشروع ترميم كاتدرائية القديس بولس الذي تدعمه مؤسسة حيدر علييف

الفاتيكان، 16 أكتوبر، أذرتاج

اطلعت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في 16 أكتوبر خلال زيارتها الرسمية الفاتيكان في كاتدرائية القديس بولس خارج الأسوار على أعمال الترميم والبناء التي تنفذ بدعم مؤسسة حيدر علييف برفقة رئيس أساقفة الكاتدرائية الكاردينال جيمس هارفي.

وقدم الكاهن دون لودوفيكو توريسي والمهندس المعماري ماركو شيرياكي معلومات للنائبة الأولى للرئيس حول تاريخ الكاتدرائية والأعمال الجارية فيها حيث أشارا إلى أن كاتدرائية القديس بولس هي ثاني أكبر كنيسة في الفاتيكان بعد كاتدرائية القديس بطرس وقد أُدرجت في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1980 وتُعد الكنيسة التي شُيدت فوق موقع دفن الرسول بولس واحدة من الكاتدرائيات البابوية الأربع الرئيسية في روما وأحد أقدس المواقع التاريخية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وتم لفت الانتباه إلى وثيقة مهمة تتعلق بترميم الكاتدرائية تم توقيعها في 11 سبتمبر 2024، في إطار "سنة اليوبيل" التي يتم الاحتفال بها كل 25 عاماً. وتضمنت الوثيقة الموقعة بين حكومة دولة مدينة الفاتيكان ومؤسسة حيدر علييف ضمان سلامة وإصلاح الأغطية الرخامية والعناصر الزخرفية للكاتدرائية وقد وقع الوثيقة المدير التنفيذي لمؤسسة حيدر علييف أنار علي أكبروف والرئيس السابق للحاكمية الكاردينال فرناندو فيرغيز ألزاغا.

هذا ويوجد داخل الكاتدرائية صور فسيفسائية لجميع الباباوات بدءاً من القديس بطرس وحتى البابا الحالي وتتميز الكاتدرائية بأجوائها الهادئة والروحانية نظراً لموقعها البعيد عن البيئة الصاخبة للفاتيكان.