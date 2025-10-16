أذربيجان تعزز التعاون مع مستشفى "بامبينو جيزو" الإيطالي: خطة لتدريب الكوادر في الأمراض النادرة والوراثية

الفاتيكان، 16 أكتوبر، أذرتاج

زارت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا يوم 16 أكتوبر مستشفى "بامبينو جيزو" للأطفال الذي يُعد أكبر مستشفى ومركز أبحاث للأطفال في أوروبا واطلعت النائبة الأولى للرئيس على مختبرات التشخيص الجزيئي الوراثي والسريري في المستشفى.

ويُعد مستشفى "بامبينو جيزو" الذي تأسس عام 1869 في روما منشأة تابعة للكرسي الرسولي (الفاتيكان) وتخضع مباشرة لإدارته على الرغم من تمويله من قبل الدولة الإيطالية وعمله كمستشفى حكومي وقد تم اعتماده كـ"مستشفى أكاديمي" دولياً عام 2006.

هذا ويُعد فرع "سان باولو" التابع للمستشفى مركزاً لمختبرات الأبحاث الكبيرة المجهزة بأحدث التقنيات للبحوث الوراثية والخلوية ويحتوي على ورشة صيدلانية تُطبق فيها أساليب علاجية متقدمة ويتم في هذه المختبرات مطابقة نتائج التشخيص السريري بالتحاليل الوراثية وتُطبق مقاربات طبية شخصية للمرضى بفضل التحاليل الأيضية.

وفي 10 سبتمبر من هذا العام وقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين مؤسسة حيدر علييف ووزارة الصحة الأذربيجانية ومستشفى "بامبينو جيزو" ويهدف هذا التعاون إلى تقديم مساهمة حاسمة في تطوير مجالات مثل الأمراض النادرة والوراثة الجزيئية والتشخيص السريري في أذربيجان ومن المتوقع أن تتيح هذه الشراكة للعلماء والباحثين الأذربيجانيين فرصة اكتساب مناهج علمية متقدمة وإجراء أبحاث في مختبرات مجهزة بتقنيات حديثة ويتمثل الهدف الرئيسي في تكوين كوادر قادرة على إجراء أبحاث علمية مستقلة في هذه المجالات في أذربيجان. كما تتضمن المذكرة مشاركة المهنيين الصحيين الأذربيجانيين في برامج تدريب وتبادل.