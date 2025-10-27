الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمجمعين سكنيين ثان وثالث بمدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

جبرائيل، 28 أكتوبر، أذرتاج

وضع الرئيس إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم حجر الأساس لمجمعين سكنيين ثان وثالث بمدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

وسيتم إنشاء المجمع السكني الثاني على مساحة 28ر5 هكتارات وفي إطار المشروع سيتم بناء 23 مبنى مكوناً من 5 و 6 طوابق وستحتوي المباني على ما مجموعه 615 شقة تتكون من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف وسيتم توفير جميع الظروف الضرورية لراحة السكان في المجمع.

وثم وضع رئيس الدولة حجر الأساس للمجمع السكني الثالث الذي سيتم تشييده في المدينة وتزيد المساحة الإجمالية لهذا المجمع أيضاً عن 5 هكتارات ومن المقرر بناء 25 مبنى فيه بارتفاع 5 و 6 و 7 طوابق وبحسب المشروع من المتوقع بناء 746 شقة في هذه المباني تتكون من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف.

كما سيتم بناء كلا المجمعين وفقاً للمعايير الحديثة وتزويدهما بالبنية التحتية الاجتماعية الضرورية وسيشكلان خطوة مهمة تالية تُتخذ في إطار إعادة إعمار مدينة جبرائيل.