الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمحطتي الطاقة الشمسية "شمس" و"أفق" بقرية شاه ولي في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

جبرائيل، 28 أكتوبر، أذرتاج

وضع الرئيس إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم حجر الأساس لمحطتي الطاقة الشمسية "شمس" و"أفق" بطاقة 50 ميغاواتا لكل واحدة منهما بقرية شاه ولي التابعة لولاية جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقدم وزير الطاقة برويز شهبازوف معلومات مفصلة لرئيس الدولة حول محطة "شمس" للطاقة الشمسية بطاقة 50 ميغاواتا.

وجاء فيها انه وُقّعَت في مارس 2024 مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وشركة "نوبل إنيرجي" بشأن بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات والتعاون في مجالات إنتاج وبيع واستهلاك الطاقة الكهربائية وفي أعقاب ذلك، أبرمت حكومة جمهورية أذربيجان في أبريل من العام الجاري اتفاقيات استثمارية مع شركة "إنرسو جبرايل" ذات المسؤولية المحدودة لمشروع محطة "أفق" للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواتا ومع شركة "كلين إنيرجي جبرائيل" ذات المسؤولية المحدودة لمشروع محطة "شمس" للطاقة الشمسية وفي العام الماضي، خُصصت مساحة 229 هكتار من أراضي الدولة ضمن الحدود الإدارية لولاية جبرائيل لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وفي هذا الإطار، حُددت مساحة تزيد عن 135 هكتار لشركة "كلين إنيرجي جبرائيل" ذات المسؤولية المحدودة وأكثر من 93 هكتاراً لشركة "إنرسو جبرائيل" ذات المسؤولية المحدودة.

ثم وضع الرئيس علييف حجر الأساس لمحطة "شمس" للطاقة الشمسية، ثم شارك لاحقاً في مراسم وضع حجر الأساس لمحطة "أفق" للطاقة الشمسية.

وأحيط الرئيس علييف علما بأنه من المخطط أن تنتج محطتا "شمس" و"أفق" للطاقة الشمسية ما مجموعه 206 مليون كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياً ومن المتوقع نتيجة لذلك، توفير حوالي 44 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً وتقليل الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي بمقدار 96 ألف طن.

كما سيتم بيع 75 مليون كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية المنتجة في المحطتين إلى شركة "آذر إنيرجي" المساهمة العامة في حين سيتم بيع 131 مليون كيلووات ساعة بموجب عقود بيع وشراء تُبرم مباشرة مع كبار المستهلكين بناءً على مبدأ "النقل الافتراضي للطاقة الكهربائية". ومن المقرر تشغيل محطتي "شمس" و"أفق" للطاقة الشمسية عام 2027.

وسيعزز تنفيذ هذه المشاريع دور ولاية جبرائيل في تحويل منطقة زنكزور الشرقية إلى مركز للطاقة الخضراء.