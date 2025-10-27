الرئيس إلهام علييف يتعرف على الأعمال المنجزة ضمن المرحلة الثانية من قرية أقالي وحفل تدشين قرية محمد بكلي في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

زنكيلان، 28 أكتوبر، أذرتاج

تعرف الرئيس إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم على الأعمال المنجزة ضمن المرحلة الثانية من بناء قرية أقالي في ولاية زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

وتتضمن المرحلة الثانية بناء وتسليم 103 بيت ومنها 55 بيتا خاصا ذات غرفتين و3 بيوت لدى بنايات من نوع تاون هاوس ذات مدخلين وثلاثة طوابق وكذلك 36 شقة ذات غرفة و12 شقة ذات غرفتين وتم توفير جميع المباني السكنية وغير السكنية بالغاز وأجهزة التدفئة وفي المنطقة متنزه على مساحة تزيد عن هكتارين منقسمة الى 5 مناطق لضمان راحة الأطفال وفعاليات رياضية وترفيه وتسلية الأطفال وزرعت في المنطقة عدد كبير من الأشجار والشجيرات.

ـبملثلمبـ

ثم شارك الرئيس إلهام علييف في حفل تدشين قرية محمد بكلي في ولاية زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة علما مفصلا حول الظروف المهيأة بالقرية وجاء فيها ان المساحة العامة للقرية 6ر51 هكتارا وبنيت 188 بيت خاص فيها ومنها 39 بيتا ذا غرفتين و55 بيتا ذا 3 غرف و55 بيتا ذا 4 غرف و39 بيتا ذا 5 غرف ولكل بيت خاص فناء خاص وجرى توفير كل بيت بألواح الطاقة الشمسية وإمداد الغاز والماء والطاقة الكهربائية والإنترنت عالي السرعة وجرى تعبيد الطرق البرية داخل القرية التي تملك كذلك مبنيان إداريان للوظائف المتعددة.

وبهدف توفير كفاءة اقتصادية وبحجة وقوع قرية محمد بكلي على مقربة من قرية أقالي جرى بناء معبر يربط القريتين لضمان راحة الاستفادة من مدرسة أقالي المتوسطة الثانية ذات السعة 360 تلميذ وروضة الأطفال ذات السعة 60 سريرا ومركز العيادة والخدمات الطبية ومركز الخدمات العامة والصيدلية ومجمع السوق وسائر المرافق غير السكنية.

وبعد التعرف على الظروف المهيأة بالقرية اجتمع رئيس الدولة مع السكان العائدين الى قريتي محمد بكلي وأقالي وعرض عليهم مفاتيح بيوتهم.