الرئيس إلهام علييف يتعرف على الأعمال المنجزة لدى المجمع السكني ذي الـ104 شقة في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

زنكيلان، 28 أكتوبر، أذرتاج

تعرف الرئيس إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم على الأعمال المنجزة لدى المجمع السكني ذي الـ104 شقة بمدينة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة علما مفصلا بالأعمال المنجزة وجاء فيها ان المساحة العامة للمجمع السكني المؤلف من 12 بناية تبلغ هكتارين وفيه 104 شقة ومنها و8 بنايات ذات طابقين و4 بنايات ذات 3 طوابق وأعمال تزيين داخل المباني استكملت الى الحين. وفي المنطقة ملاعب للأطفال والرياضة وفي المجمع 6 مواقف للسيارات على الأرض وتحت الأرض وفيها منطقة شحن السيارات الكهربائية أيضا. وبنيت خزانات تحت الأرض للمياه وركبت محولة الطاقة الكهربائية.

ويقع المجمع السكني وسط المدينة في منطقة ذات وظائف كثيرة وكثافة متوسطة بها مدرسة ثانوية وروضة الأطفال ومتنزه