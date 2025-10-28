الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في التاسع والعشرين من أكتوبر اليوم رئيس مجلس الشيوخ الروماني ميرتشا أبروديان.

ونقل الضيف تهانيه بمناسبة تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وتوقيع إعلان واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام وإقامة علاقات دولية بين أذربيجان وأرمينيا معبرا عن أمله في خدمة ذلك لضمان السلام في المنطقة قاطبة والتنمية فيها.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ الروماني عن امتنانه من المشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي المكرس للذكرى الثلاثين لتبني دستور أذربيجان قائلا ان هذه الفعالية نظمت بالمستوى العالي.

واكد الضيف ان أذربيجان ورومانيا بلدان صديقان وشريكان مشددا على وجود فرص واسعة للمزيد من تطوير التعاون فيما أشار الى أهمية العلاقات البرلمانية في تنمية العلاقات الثنائية وكذلك ضمن المؤسسات البرلمانية الدولية.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التهاني متطرقا الى دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص فيما يتعلق بدفع أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا قائلا ان الإنجازات التي تم التوصل اليها في هذا المجال تكسب أهمية تاريخية بالنسبة لجميع المنطقة.

وتم خلال المحادثة التأكيد على أهمية الاتفاقية الموقعة في بوخارست بشأن مشروع مد كابل كهربائي عبر قاع البحر الأسود بمشاركة أذربيجان ورومانيا وجورجيا وهنغاريا. كما تم التطرق إلى أهمية هذا المشروع في نقل موارد طاقة أذربيجان المتجددة وبلدان منطقة آسيا الوسطى إلى الأسواق الأوروبية.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول مسائل التعاون بمختلف المجالات بين أذربيجان ورومانيا.