الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في التاسع والعشرين من أكتوبر اليوم رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش مع الوفد المرافق له.

ونقل الضيف في البداية تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الأذربيجاني والشعب الأذربيجاني. وأشار صقر غباش إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتذكر بامتنان زيارته أذربيجان ومدينة شوشا واجتماعه مع الرئيس علييف في سبتمبر من العام الجاري.

ومشيراً إلى التنظيم الرفيع للمؤتمر البرلماني الدولي المكرّس للذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أن هذا المؤتمر مثال واضح على مدى التزام أذربيجان وإيلائها أهمية للقيم الدستورية والسيادة.

وتطرق الضيف إلى تنمية أذربيجان مؤكداً أن ذلك تحقق نتيجة للسياسة الحكيمة للرئيس إلهام علييف. وقال صقر غباش إن جمال وعمارة العاصمة باكو قد أثارا لديه انطباعاً عميقاً.

وأعرب الرئيس علييف عن شكره على التحيات وطلب نقل تحياته إلى رئيس دولة وشعب الإمارات أيضا.

وتذكر الرئيس إلهام علييف بامتنان اجتماعاته ومناقشاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سواء في أبو ظبي أو في أذربيجان بمدينتي باكو وشوشا.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى التنمية النموذجية الناجحة لدولة الإمارات التي تحققت نتيجة للسياسة بعيدة النظر للرئيس الإماراتي السابق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والجهود المتواصلة لقيادة الدولة.

وتم التذكير بلقاء الزعيم الوطني حيدر علييف مع الرئيس الإماراتي السابق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قمة منظمة التعاون الإسلامي بالدار البيضاء عام 1994 والتأكيد على أن أساس العلاقات الحالية بين البلدين قد وُضع في ذلك الاجتماع تحديداً.

وهنأ الضيف الرئيس إلهام علييف بمناسبة تحقيق السلام في المنطقة وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعرب رئيس الدولة عن شكره على التهنئة مشيراً إلى أن الجانبين يتأقلمان حالياً للعيش في سلام بعد احتلال أرمينيا لأذربيجان الذي دام 30 عاماً.

وقال الرئيس علييف إن أذربيجان ستواصل جهودها لضمان سلام دائم في المنطقة وإنشاء مشروع النقل وخاصة وصلات النقل عبر خط طريق ترامب للسلام والازدهار.

وشهدت المحادثة الإشارة إلى التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة في جميع الاتجاهات على مستوى الشراكة الاستراتيجية. وفي هذا السياق تم التطرق إلى استثمارات شركة مصدر في قطاع الطاقة المتجددة بأذربيجان والتعاون بين شركتي النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك والاستثمارات المتبادلة.