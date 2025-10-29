كورنيش باكو: قرن من التاريخ الأخضر على ضفاف بحر الخزر

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

يُعدّ المنتزه الوطني على الواجهة البحرية أو كما يُعرف شعبياً باسم بولفار باكو أحد العناصر المهمة التي تشكّل وجه مدينة باكو وهو جزء لا يتجزأ من التطور التاريخي والثقافي للعاصمة.

ويعود تاريخ إنشاء هذا المرفق الترفيهي الرائع إلى أوائل القرن العشرين وتحديداً إلى عام 1909 وفي ذلك الوقت، أُنشئ شريط أخضر بين ساحل بحر الخزر وما يُعرف حالياً بشارع الكورنيش وكان هذا ابتكاراً كبيراً من حيث التخطيط الحضري وساهم بشكل كبير في تطوير ثقافة الترفيه لدى سكان باكو.

وبمرور الوقت تحوّل البولفار إلى مركز للحياة في المدينة ودخل مرحلة إعادة البناء والتجديد خاصة في إطار أعمال التطوير والتشجير التي جرت في سبعينيات القرن الماضي حيث جرى خلال هذه الفترة توسيع البولفار في الاتجاهين الشرقي والغربي ليبلغ طوله 7ر3 كيلومترات.

وليس المنتزه الوطني على الواجهة البحرية اليوم مجرد حديقة فحسب، بل وهو جزء مهم من تاريخ التخطيط الحضري والتطور الثقافي لباكو وبفضل مساحاته الخضراء ووروده العطرة وأشجاره الظليلة يُعد كورنيش باكو أحد أكثر الأماكن سحراً التي تكمل جمال العاصمة وتوفر لسكانها وضيوفها فرصة لا تُنسى للاسترخاء بجوار البحر.

ومن الممكن كذلك مشاهدة مناظر كورنيش باكو بمقطع فيديو عبر الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2025/3/17618126923673816858.mp4