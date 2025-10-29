من قرية أغالي الذكية: زنكيلان تنفض غبار الاحتلال الأرميني

زنكيلان، 30 أكتوبر، أذرتاج

تقع زنكيلان في جنوب غرب أذربيجان على ضفاف نهر هكاري وتتميز بطبيعتها الفاتنة المحاطة بالجبال.

وفي فصل الخريف تتحول زنكيلان إلى اللون الذهبي لتصبح واحدة من أكثر مناطق أذربيجان جاذبية وقد بدأت عملية إحياء زنكيلان التي جرى تحريرها من الاحتلال الأرميني من قرية أغالي التي تُعد رمزاً للعودة إلى الوطن ومسقط الرأس وفي أغالي التي أُنشئت على أساس نموذج "القرية الذكية" تستقر الى الحين 175 عائلة مكونة من 871 شخص وبدأت المنازل والمدارس الجديدة بالعمل. وحلت الآن أصوات السعادة والضحك محل سنوات طويلة من الصمت.

وتتميز سفوح جبال زنكيلان بمناظر طبيعية خلابة فـرازدره إحدى هذه المناطق تشبه في الخريف مشهداً أسطورياً حيث تُصبغ التلال الخضراء باللونين الأصفر والذهبي. وتُعرف عين قوطورصو إحدى الثروات الطبيعية للمنطقة بمياهها الشفافة ذات التركيبة المعدنية، مما يعزز إمكانات المنطقة السياحية. كل مسافر يزور زنكيلان يشعر بسحر الخريف وجمال الطبيعة وإصرار الناس. تتوفر في المنطقة إمكانيات كبيرة لتطوير السياحة العلاجية وسياحة الاستجمام والسياحة البيئية وأنواع أخرى من السياحة ويجري تنفيذ إجراءات واسعة لاستغلال هذه الإمكانات بفعالية وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية تنافسية.

ومن الممكن كذلك مشاهدة مناظر زنكيلان الخلابة بمقطع فيديو عبر الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2025/3/17618118785115437554.mp4