السفير الإيراني لدى أذربيجان يزور نخجوان

نخجوان، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي بختیار محمدوف اليوم سفير جمهورية إيران الإسلامية لدىى بلدنا مجتبى دميرتشيلو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين تحدثا خلال اللقاء عن العلاقات المتبادلة التي نشأت بين البلدين بفضل الإرادة السياسية وعلاقات الصداقة بين رئيسي الدولتين ودور جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي في هذه العلاقات. كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في اللقاء القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في نخجوان عزيز منصوري.