11. Internationale Buchmesse in Baku geht weiter

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Am fünften Tag der 11. Internationalen Buchmesse in Baku erwartete die Besucher ein vielfältiges und farbenfrohes Programm.

Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur AZERTAC, Medienpartner der Messe, ist mit einem eigenen Stand vertreten, der großes Interesse bei den Besuchern weckt.

Vugar Aliyev, Vorstandsvorsitzender von AZERTAC, traf sich im Rahmen der Messe mit dem Leiter der Buchindustrie-Abteilung des Kulturministeriums, Vasif Gurbanzade, um Themen wie Buchverlagswesen, Leseförderung bei Jugendlichen sowie die Rolle der Medien in diesem Bereich zu besprechen.

Aliyev besuchte außerdem die Stände der Stiftung für türkische Kultur und Erbe, des Verlags „Schärg-Gärb“ sowie der Republikanischen Kinderbibliothek F. Kötschärli. Bei einem Treffen mit Sevil Ismayilova, Direktorin des Verlags, wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit mit AZERTAC gewürdigt und eine Fortsetzung der Kooperation in Aussicht gestellt. Mit Schahla Gambarova, Leiterin der Kinderbibliothek, wurde eine Zusammenarbeit zu Projekten für Kinder mit Autismus und gesundheitlichen Einschränkungen vereinbart.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch am Stand des Gastlandes Katar, wo die Delegation über katarische Kultur, Literatur und eine innovative KI-gestützte Poesievorführung informiert wurde.

Solche Begegnungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der aserbaidschanischen Kultur, zur Weiterentwicklung der Buchbranche und zur Stärkung internationaler Partnerschaften.