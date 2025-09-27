3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Fußball-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg

Gabala, 27. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische U-16-Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die 3. GUS-Spiele gestartet.

Beim Auftaktspiel im Stadion in Gabala traf sie auf die tadschikische U-16-Auswahl.

Vor dem Spiel wurde die Nationalhymne Aserbaidschans gespielt, gefolgt von einer Schweigeminute zum Gedenken an die Märtyrer.

Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für die aserbaidschanische Mannschaft. Den einzigen Treffer erzielte Nihad Huseynzade in der 29. Spielminute.

Das zweite Spiel des Tages wird zwischen den Mannschaften aus Weißrussland und Russland ausgetragen.

An dem Fußballturnier nehmen Teams aus sechs Ländern teil: Aserbaidschan, Tadschikistan, Kirgisistan, Weißrussland, Russland und Usbekistan. Der Wettbewerb endet am 4. Oktober.