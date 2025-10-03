3. GUS-Spiele: Nihad Abasov gewinnt erste Goldmedaille für Aserbaidschan im Ringen

Ganja, 3. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Ringer Nihad Abasov hat bei den 3. GUS-Spielen im Olympischen Sportkomplex von Ganja die erste Goldmedaille für Aserbaidschan im Ringen gewonnen.

Er sicherte sich den ersten Platz auf dem Siegerpodest in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm.