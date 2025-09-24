6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York

New York, 24. September, AZERTAC

In New York ist das 6. Kaspische Wirtschaftsforum abgehalten worden. Es wurde dem Thema „Verkehr, Finanzen und Energie entlang des Mittleren Korridors“ gewidmet. Die Veranstaltung wurde vom Kaspischen Politikzentrum organisiert.

Das Forum begann mit einer Eröffnungsrede von Efgan Nifti, dem Geschäftsführer des Kaspischen Politikzentrums.

Anschließend las Hikmat Hajiyev, Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Leiter der Abteilung für Außenpolitik in der Präsidialverwaltung, die Ansprache von Präsident Ilham Aliyev an die Forumsteilnehmer vor.

Anschließend hielten Vertreter der Türkei und Kasachstans Reden bei dem Forum.

Die Veranstaltung setzte sich mit Podiumsdiskussionen und einer Fragerunde fort.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin