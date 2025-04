ADA-Universität organisiert politisches Forum in Khankendi VIDEO

Baku, 8. April, AZERTAC

Mit gemeinsamer Organisationsunterstützung der ADA-Universität und des Zentrums für Analyse internationaler Beziehungen wird an der Karabach-Universität in Khankendi das 7. politische Forum zum Thema “Auf dem Weg zur Neuen Weltordnung“ stattfinden.

Im Rahmen ihres Besuchs in Karabach kamen die Teilnehmer des Forums am Flughafen Füsuli an, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Das Forum bringt mehr als 80 internationale Experten und Vertreter von Denkfabriken aus 44 Ländern zusammen.