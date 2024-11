Annalena Baerbock: „Wir müssen als Weltgemeinschaft gemeinsam alles dafür tun“

Baku, 21. November, AZERTAC

„Wir müssen als Weltgemeinschaft gemeinsam alles dafür tun, endlich Richtung 1,5 Grad Fahrt von Paris zu kommen. Wir erleben gerade in diesen Tagen, welchen Unterschied ein Zehntelgrad Erderwärmung macht. Für die Menschen in Europa genauso für die Menschen in Afrika, erst recht für die Menschen in Ozeanien, für die Menschen in Asien oder auf den beiden amerikanischen Kontinenten“, sagte das die deutsche Bundesministerin Annalena Baerbock, auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Klimakonferenz COP 29 in Baku.

Jetzt beginnt die heiße Phase dieser Klimakonferenz hier in Baku. Auch da müssen wir realistisch sein. Schon auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin im Frühjahr dieses Jahres war mehr als deutlich, dass das keine Klimakonferenz der großen Sprünge wird.

Umso mehr müssen wir uns anstrengen. Seit heute gibt es neue Verhandlungstexte und leider sind die Texte gerade bei so essentiellen Fragen wie der Klimafinanzierung und Klimaanpassung sowie bei der Emissionsminderung noch lange nicht da, wo wir sie für ein gutes Klimaergebnis brauchen.

Das heißt, wie meistens auf diesen Klimakonferenzen wird es in den nächsten Tagen noch ein extrem steiniger Weg. Teilweise, leider sage ich an dieser Stelle, ein echtes Uphill Battle“, so Annalena Baerbock.