Aserbaidschan und Estland erörtern Möglichkeiten zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen
Baku, 25. September, AZERTAC
Der aserbaidschanische Außenminister Ceyhun Bayramov hat sich mit seinem estnischen Amtskollegen Margus Tsahkna getroffen.
Laut der Auskunft des aerbaidschanische Außenministeriums gegenüber AZERTAC, betonten die Minister im Verlauf des Gesprächs die Bedeutung der Intensivierung des politischen Dialogs zwischen Aserbaidschan und Estland durch politische Konsultationen und gegenseitige Besuche. Sie hoben dabei die Möglichkeiten zur Erweiterung der bilateralen Beziehungen hervor.
Außenminister Bayramov informierte seinen estnischen Kollegen über die Friedensbemühungen Aserbaidschans in der Region insbesondere über den Normalisierungsprozess der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie über die Ergebnisse des Washingtoner Gipfels.
Beide Seiten bekräftigten ihre Bereitschaft, die Zusammenarbeit im bilateralen sowie multilateralen Rahmen insbesondere in den Vereinten Nationen und auf anderen internationalen Plattformen weiter zu vertiefen.
