Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen

Baku, 23. September, AZERTAC

Im Rahmen seines Besuchs im Iran hat sich der aserbaidschanische stellvertretende Premierminister Schahin Mustafayev mit Ali Larijani, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats der Islamischen Republik Iran getroffen.

Schahin Mustafayev gratulierte dem neuen Sekretär des Sicherheitsrats zu seiner Ernennung und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner zukünftigen Tätigkeit.

Bei dem Treffen fand ein Meinungsaustausch zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie zu Fragen der regionalen Sicherheit zwischen den beiden Ländern.

Die Seiten unterstrichen die Bedeutung der Nord-Süd- und Ost-West-Transportkorridore, darunter auch den zwischen Aserbaidschan und dem Iran realisierten Araz-Korridor, sowie weiterer gemeinsamer Projekte.