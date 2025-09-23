Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit

Khankendi, 23. September, AZERTAC

Zwischen dem Ministerium für Wissenschaft und Bildung der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Nationale Bildung der Republik Türkei fand an der Universität Karabach in der Stadt Khankendi ein bilaterales Treffen statt.

Der aserbaidschanische Minister für Wissenschaft und Bildung, Emin Amrullayev, der türkische Bildungsminister Yusuf Tekin, die Bildungsberaterin der Botschaft Aserbaidschans in Ankara, Najiba Nasibova, der stellvertretende Sonderbeauftragte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für die Stadt Khankendi sowie die Bezirke Aghdara und Khojaly/Chodschali, Sabuhi Gahramanov, sowie der Rektor der Universität Karabach, Schahin Bayramov, nahmen an dem Treffen teil.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die erfolgreichen und dynamischen Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei im Bildungsbereich in den vergangenen Jahren.

Im Anschluss wurden das „Zusatzprotokoll zum Abkommen zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Republik Türkei über die Zusammenarbeit im Bildungsbereich vom 31. Oktober 2017“ sowie das „Zusatzprotokoll zum Protokoll über die Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Republik Türkei“ unterzeichnet.