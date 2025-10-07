Aserbaidschanische Chovkon-Nationalmannschaft gewinnt 3. GUS-Spiele

Scheki, 7. Oktober, AZERTAC

Die Chovkan-Wettbewerbe bei den 3. GUS-Spielen, die erstmals in Aserbaidschan ausgetragen werden, sind abgeschlossen. Im Finale traf die aserbaidschanische Nationalmannschaft auf das Team aus Usbekistan.

Wie AZERTAC-Reporter berichtet, wurden vor Spielbeginn die Nationalhymnen Aserbaidschans und Usbekistans gespielt.

Das spannende Spiel endete mit einem 3:0-Sieg für unsere Nationalmannschaft. Damit wurde das Team Sieger der 3. GUS-Spiele.

Zur Erinnerung: Bei den Chovkan-Wettbewerben, die vom 28. September bis 7. Oktober stattfanden, traten Teams aus sechs Ländern gegeneinander an – Aserbaidschan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Türkei und Kuwait. Endergebnis: Aserbaidschan belegte den ersten Platz, Usbekistan den zweiten und Kirgisistan den dritten Rang.