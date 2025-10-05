Aserbaidschanische Judokas holen Gold bei den GUS-Spielen

Göygöl, 5. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Judo-Mannschaft krönte ihren starken Auftritt bei den III. GUS-Spielen mit dem Gewinn der Goldmedaille im Mixed-Team-Wettbewerb.

Im Olympischen Sportkomplex Göygöl setzte sich das Team im Finale souverän mit 7:4 gegen Usbekistan durch und überzeugte dabei mit taktischer Stärke und großem Kampfgeist.

Bereits im Halbfinale hatte Aserbaidschan mit einem klaren 7:3-Sieg gegen Tadschikistan den Grundstein für den späteren Triumph gelegt.