Aserbaidschanische Ringer gewinnen sieben Medaillen bei den GUS-Spielen

Ganja, 4. Oktober, AZERTAC

Die Kämpfe des zweiten Tages der Ringerwettkämpfe bei den III. GUS-Spielen sind beendet, die aserbaidschanischen Medaillengewinner stehen fest.

Die aserbaidschanischen Ringer sicherten sich bei den 3. GUS-Spielen insgesamt sieben Medaillen, darunter eine Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaille.

Ravan Hasanzada gewann die Goldmedaille (48 kg), während Ali Hajiyev (80 kg), Husein Ismayilov Silber (65 kg) holten und Hakim Taghiyev (110 kg), Ibrahim Süleymanov (55 kg), die weiblichen Ringerinnen Esra Mammadli (57 kg) und Khadija Gurbanzada Bronze (49 kg) erlangten. Die Wettkämpfe fanden im Ganja-Olympischen Sportkomplex statt.