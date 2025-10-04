Aserbaidschanische Schachspieler bereit für Jugend-WM U14 bis U18 in Durres

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Schachspieler werden ihr Können bei der Jugend-WM U14 bis U18 in Durres, Albanien, unter Beweis stellen.

Aserbaidschan setzt seine Hoffnungen auf neun Athleten.

Das 11-Runden-Turnier, das insgesamt 720 Schachspieler aus 84 Nationen vereint, wird vom 4. bis 16. Oktober dauern.