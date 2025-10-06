Aserbaidschanische Schützen schließen GUS-Spiele mit 3 Medaillen ab

Ganja, 6. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Schützen erzielten bei den 3. GUS-Spielen hervorragende Leistungen und gewannen insgesamt drei Medaillen.

Der aserbaidschanische Schütze Vladislav Kalmykov sicherte sich die Silbermedaille im Wettbewerb 10 m Luftpistole Einzel Männer. In der Damenkonkurrenz belegte Khanna Aliyeva im gleichen Wettbewerb den dritten Platz.

Zuvor hatte Khanna Aliyeva bereits die Silbermedaille des Wettbewerbs gewonnen.