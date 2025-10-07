Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische griechisch-römische Ringer Elschad Abbasov sicherte sich die Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen.

Im Finale der 51-kg-Gewichtsklasse besiegte er den Weißrussen Tsimafei Semianenka mit einem klaren 6:0 und stieg damit das höchste Podium des Turniers.

Die 3. GUS-Spiele gehen am 8. Oktober zu Ende.